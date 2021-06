Marvel, Secret Invasion: Emilia Clarke parla finalmente del suo debutto nel MCU!

La notizia dell'ingresso di Emilia Clarke nel cast di Secret Invasion, la nuova serie Marvel Studios per Disney+, è arrivata ufficialmente qualche settimana fa e ha giustamente mandato i fan del Marvel Cinematic Universe in delirio.

Ora finalmente l'ex attrice di Game of Thrones ha commentato la notizia del suo casting: parlando con con ComicBook per promuove la sua prima miniserie a fumetti MOM: Mother of Madness, la superstar ha spiegato perché ha deciso di entrare nella serie Marvel, rivelando di essere impressionata da ciò che i Marvel Studios stanno facendo da qualche anno a questa parte.

"Penso solo che quello che stanno facendo in questo momento alla Marvel sia qualcosa di eccitante e bellissimo, qualcosa di a dir poco all'avanguardia. Essere parte di questa famiglia mi sembra fantastico: 'Oh mio dio, sono nella squadra dei ragazzi fantastici. È così fico.' Ma, onestamente parlando, ho accettato la parte per via delle persone che stanno realizzando questo progetto. Penso che sia un team desideroso di fare un lavoro fantastico."

I dettagli specifici sulla trama di Secret Invasion sono ancora scarsi al momento, poiché la produzione per la serie tv non è ancora iniziata. Inoltre, non esiste una data di uscita confermata né alcuna informazione a proposito di quale personaggio Emilia Clarke interpreterà in Secret Invasion, anche se i fan hanno già iniziato ad immaginarla nei panni della regina Veranke o di Abigail Brand.

Ricordiamo che nei prossimi mesi ed entro la fine del 2021 i Marvel Studios distribuiranno tramite Disney+ le serie tv Loki, What If ...?, Occhio di Falco e Ms. Marvel, mentre Secret Invasion è atteso nel 2022 insieme a She-Hulk, Moon Knight e lo speciale natalizio di Guardiani della Galassia.