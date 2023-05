Marvel Secret Invasion, l'interprete di Talos elogia Samuel L. Jackson: 'È un dio'

Ben Mendelsohn non potrebbe essere più felice di tornare a interpretare Talos (leader degli Skrull) in Secret Invasion, nuova serie MCU incentrata sullo scontro tra la squadra di Nick Fury e la fazione mutaforma. In una recente intervista, infatti, Mendelsohn ha colto l'occasione per raccontare la sua esperienza.

"[Lo staff] è il migliore che si possa immaginare in un'azienda" ha dichiarato Mendelsohn. "Sono davvero i più bravi. Inoltre, apprezzo davvero molto la direzione che sta prendendo il Marvel Cinematic Universe grazie a Secret Invasion. Ho intrapreso una vera e propria evoluzione nel tentare di scoprire tutte le possibilità insite nella storia. E il risultato è perfettamente in linea con quanto mi aspettavo. Sono dei veri geni". Se non l'avete ancora visto, impossibile perdersi il nuovo trailer di Marvel: Secret Invasion.

In particolare, Mendelsohn ha apprezzato la sua collaborazione con l'attore di Nick Fury: "Ecco il punto, Samuel [Jackson] è il campione del mondo al botteghino. Probabilmente nessuno lo batterà mai. Per la maggior parte delle persone, Sam è spuntato fuori dal nulla grazie a Jungle Fever, dove ci ha lasciato senza fiato. Il suo ruolo nella cultura pop è davvero irraggiungibile". Per esempio, ricorda quando ha "cantato Poison Ivy con lui, parola per parola. Non lo dimenticherà mai: è Samuel L. Jackson, una persona dannatamente fantastica. Che fortuna, lavorare con lui! Il mio compito è stato quello di essere il più bravo e professionale possibile, in modo da dare il meglio di me sesso nei confronti di Sam. Lui non ottiene abbastanza riconoscimento per quello che fa. Ha fatto così tanto, ed è stato talmente fantastico per un numero di film così alto. Insomma... è un vero dio."

Talos appare per la prima volta in Captain Marvel, dove arrivata sulla Terra per reciperare la famiglia e gli amici, e stando alla sceneggiatura originale sarebbe dovuto morire, per poi tornare in Spider-Man: Far From Home nei panni di una spia terrestre. Per approfondire gli eventi della nuova serie, invece, ecco perché gli Skrull sono arrabbiati con Nick Fury in Marvel: Secret Invasion.