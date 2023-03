Marvel Secret Invasion, perché Nick Fury non indossa più la benda sull'occhio?

In molti si chiedono se Secret Invasion risponderà al problema principale della Fase 4 MCU, ma altrettanti interrogativi sorgono nell'osservare il nuovo aspetto di Nick Fury: perché non indossa la classica benda sull'occhio sinistro?

A rispondere è lo stesso Samuel L. Jackson, interprete del personaggio: egli ha infatti definito il cambiamento come una "decisione del personaggio", soprattutto considerando le numerose difficoltà che ha dovuto superare – basti pensare agli eventi di Infinity War, all'esilio nell'universo e alla consapevolezza di non avere più tutto sotto controllo. "Semplicemente, non indossa più la benda" ha aggiunto. "La benda faceva parte del forte Nick Fury. Ora, invece, esprimerebbe la sua vulnerabilità. Nel guardarlo, è chiaro che non è più indistruttibile. Non si sente come la persona di un tempo".

Come anticipato, in tal senso hanno contribuito enormemente il gran numero di traumi che il personaggio ha subìto nelle ultime vicende: "Anche Nick Fury può essere scosso, sai? Se ha scelto l'esilio, è stato proprio per elaborare cosa diamine è successo, qual è il suo posto nel mondo. La morte di Iron Man, la morte della Vedova Nera... Non sorprende che abbia fatto un esame di coscienza".

Sembra che il personaggio sia destinato a intraprendere un profondo viaggio introspettivo, come suggeriscono anche le parole Cobie Smulders. Così ha dichiarato l'attrice di How I Met Your Mother in un'intervista a TVLine: "Sono davvero entusiasta dall'atmosfera della storia – è molto diversa da quelle a cui abbiamo assistito; inoltre, guardare Sam recitare in qualsiasi contesto è davvero da brividi, il modo in cui ha scelto di impostare il personaggio è proprio quello che avrei sempre voluto vedere".

E altrettanto impazienti sono tutti i fan del Marvel Cinematic Universe. Per approfondire la trama dello show in arrivo il 21 giugno 2023, ecco spiegato in che modo gli Skrull di Secret Invasion si sono infiltrati sulla Terra.