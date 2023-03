Marvel Secret Invasion, Samuel L. Jackson spiega perché gli Skrull sono arrabbiati

Dopo la rivelazione del ruolo di Emilia Clark in Marvel Secret Invasion, a fornire nuovi dettagli sullo show MCU è Samuel L. Jackson (Nick Fury): in particolare, in un'intervista a Vanity Fair ha spiegato perché gli Skrull hanno deciso di attaccare.

Nonostante gli Skrull siano alleati a Fury, la promessa di quest'ultimo sull'offerta di un posto in cui vivere non si è mai davvero esaudita, perciò non sorprende che la razza aliena abbia deciso di passare alle maniere forti. "Queste persone hanno promesso molte cose, un tempo" ha aggiunto Clarke (interprete di un membro Skrull), "ma alla fine non è successo chissà cosa. Quindi, comprensibilmente, ha iniziato a serpeggiare tra la folla una buona dose di risentimento. Molte emozioni ribollono nel mio personaggio, e la situazione ha portato alla luce numerosi conflitti. Quindi capisco perfettamente il suo stato d'animo". Per chi non lo sapesse, gli Skrull sono una razza exraterrestre mutaforma il cui impero interstellare, collocato nella galassia di Andromeda, può vantare una delle civiltà più antiche di sempre. Sono distinguibili dalle altre razze grazie alla pelle verde, alle orecchie a punta e all'estrema longevità – possono vivere fino a 200 anni.

Quanto a Jackson, ha aggiunto le seguenti parole: "Nick aveva un'intera rete di spionaggio basata sugli Skrull, perché possono cambiare forma e andare in luoghi che a lui rimanevano inaccessibili. Hanno mantenuto la parola, hanno lavorato per lui, pur senza ottenere la ricompensa finale. Vogliono una casa. Vogliono vivere. Vogliono rimanere come sono. Soprattutto, vogliono starsene nella loro pelle. Non possono certo paragonarla con la nostra".

