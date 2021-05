Marvel, Secret Invasion: tutto quello che sappiamo sulla serie Disney Plus

Cosa possiamo aspettarci da Secret Invasion, il nuovo misterioso progetto del Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios con protagonisti Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn, attualmente in produzione per il servizio di streaming on demand Disney+?

Anzitutto un cast d'eccezione, che includerà la presenza della star di Game of Thrones e Star Wars Emilia Clarke, della vincitrice del premio Oscar Olivia Colman, di Kingsley Ben-Adir che interpreterà un misterioso villain e Killian Scott, scelto per un ruolo sconosciuto.

In secondo luogo, è lecito pensare che la storia non avrà un'ambientazione esclusivamente extraterrestre: l'invasione sottintesa nel titolo della serie ci fa pensare che sia il pianeta Terra ad essere in procinto di subirne una, un'invasione segreta appunto, ed è presumibile che a Nick Fury e a Talos spetterà il compito di smascherare gli invasori e sventare i loro piani di conquista. E' ovviamente possibile che parte della storia avrà ambizioni da space opera, considerato che la serie sarà un sequel di Captain Marvel e Spider-Man: Far From Home: l'ultima volta che abbiamo visto Fury e Talos è stata proprio nella scena post-credit del film di Tom Holland, al termine del quale si scopriva che il vero Nick Fury si era 'trasferito' con gli Skrull a bordo di una stazione spaziale mentre Talos - sotto le mentite spoglie dello stesso Fury - era rimasto sulla Terra dopo il funerale di Tony Stark.

La mini-serie sarà composta da sei episodi e sarà solo ispirata all'omonimo fumetto Marvel 'Secret Invasion', un grande crossover con decine di supereroi e altrettanti Skrull impossibile da portare sul piccolo schermo. Per maggiori approfondimenti e teorie, gustatevi il nostro video disponibile all'interno dell'articolo e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per tutti gli aggiornamenti in fatto di Marvel e non solo!