Marvel, Secret Invasion: svelata la data d'uscita della serie con Samuel L Jackson

Dopo tante indiscrezioni sulla potenziale data di uscita di Secret Invasion, l'attesissima nuova serie tv Marvel Studios con protagonista Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury in arrivo in esclusiva su Disney+, finalmente abbiamo per voi alcune novità presumibilmente definitive.

Secret Invasion sarà presentato in anteprima il 21 giugno 2023: come segnalato (forse accidentalmente) dallo stesso Disney Plus sulla pagina ufficiale della serie tv Marvel Cinematic Universe all'interno del servizio di streaming, quella che è stata definita come 'mini-serie evento crossover' che vede protagonisti Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn nei panni degli Skrull Talos (personaggi che si sono incontrati per la prima volta in Captain Marvel negli anni '90 dalla saga) debutterà nel primo mese d'estate. Report precedenti avevano indicato proprio il mese di giugno come finestra d'uscita definitiva dopo tanti slittamenti, e questo leak segnalato da Phase Zero (il podcast di Brandon Davis, storico volto di ComicBook) sembrerebbe confermare l'appuntamento una volta per tutte.

La serie Secret Invasion (da non confondere con il film Secret Wars degli Avengers) racconta la storia di una bellicosa fazione di alieni mutaforma Skrull che hanno usato i loro poteri di camuffamento per infiltrarsi nella Terra, un'infiltrazione che è iniziata anni fa anche sotto agli occhi del pubblico. Nel cast Emilia Clarke (Game of Thrones), Kingsley Ben-Adir (Peaky Blinders), Killian Scott (Love/Hate), Carmen Ejogo (Your Honor, True Detective) e Christopher McDonald (Ballers). Il trailer di Secret Invasion e diverse dichiarazioni del cast e della troupe hanno anticipato un thriller di spionaggio "più oscuro" rispetto al resto del MCU e una storia intrisa di tensione e colpi di scena, con una trama il cui impatto potrebbe avere un'ampia risonanza nel resto dell'universo cinematografico Marvel.

