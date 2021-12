Marvel Secret Invasion: svelato il ruolo di Emilia Clarke? 'Sarà una spia con superpoteri'

Dopo aver visto la nuova foto di Secret Invasion pubblicata da Samuel L. Jackson, in queste ore a quanto pare sarebbero emersi i primi dettagli sul ruolo di Emilia Clarke nella nuova serie tv Marvel Cinematic Universe in arrivo prossimamente sulla piattaforma di streaming on demand Disney+.

Il noto insider Charles Murphy, che come saprete ha spesso e volentieri notizie di prima mano su tutto ciò che riguarda i Marvel Studios, ha rivelato che Emilia Clarke e Olivia Colman interpreteranno entrambe due spie nella prossima serie Disney+. In un recente Q&A organizzato per i suoi follower su Twitter, Murphy ha anticipato che la star di Game of Thrones interpreterà "una spia con dei superpoteri". Consapevole della vaghezza della sua affermazione, l'insider ha chiarito in un post successivo che al momento non gli sono stati forniti ulteriori dettagli sull'identità del personaggio di Emilia Clarke: "Torno un attimo a parlare dei ruoli della Colman e della Clarke: non ho idea di chi siano, non so chi interpreterà Emilia Clarke e non ho un nome per il suo personaggio."

Il report tuttavia sembrerebbe confermare che solo Emilia Clarke avrà dei superpoteri: secondo voi quale personaggio Marvel, legato al mondo delle spie, sarebbe ideale per la star de Il trono di spade? Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione dei commenti.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Emilia Clarke e Olivia Colman non saranno le uniche spie femminili della serie: come confermato nei giorni scorsi, infatti, l'attrice Cobie Smulders tornerà come Maria Hill in Secret Invasion.