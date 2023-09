Marvel, i segreti di Secret Invasion ora sono disponibili su Disney+

A distanza di un paio di mesi dalla sua conclusione ufficiale, Marvel ha diffuso in streaming un nuovo video dietro le quinte che svela altri segreti relativi alla lavorazione di Secret Invasion, la miniserie che ha visto il ritorno e l'esordio allo stesso tempo da protagonista assoluto del Nick Fury di Samuel L. Jackson. Eccone un'anteprima.

Tutti i progetti Disney+ Marvel fino a questo momento hanno ricevuto il trattamento Assembled, e Secret Invasion è il prossimo in ordine di tempo.

Secret Invasion si concentra sui veterani del MCU Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Talos (Mendelsohn) che devono affrontare un'invasione di Skrull mutaforma che si sono infiltrati in tutti gli aspetti della vita sulla Terra. Tra gli altri membri del MCU che sono comparsi nella serie ci sono Cobie Smulders nel ruolo di Maria Hill, Cheadle nel ruolo di James "Rhodey" Rhodes / War Machine e Martin Freeman nel ruolo di Everett K. Ross.

Tra i nuovi membri del cast Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Dermot Mulroney e Killian Scott. La serie è stata scritta e prodotta esecutivamente da Kyle Bradstreet e diretta da Thomas Bezucha e Ali Selim.

Nonostante le alte premesse che circondavano la miniserie e la profondità del materiale di partenza era lecito aspettarsi un grande ritorno per i Marvel Studios, soprattutto dopo i cocenti flop di film come She-Hulk, Thor: Love and Thunder e Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Invece, Secret Invasion è stato uno dei prodotti Marvel peggio recensiti e non ha risollevato le sorti di questa Fase del Marvel Cinematic Universe.

La speranza è che questo trend cambi con le prossime uscite Marvel in arrivo, come ad esempio la Stagione 2 di Loki - il cui debutto è previsto per il 6 ottobre - e il debutto in solitaria di Echo con una serie tutta sua prevista per novembre. Il 2024 poi sarà la volta dell'esordio in solitaria di Daredevil, con il ritorno di Charlie Cox nel personaggio.