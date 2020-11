Marvel: la serie con Nick Fury entrerà presto in produzione? Ecco le ultime notizie

La serie Marvel con Nick Fury riporterà sullo schermo televisivo il boss degli Avengers interpretato da Samuel L. Jackson e a quanto pare i lavori potrebbero iniziare tra non molto.

C'era da aspettarselo, considerando che il 2020 ha costretto Marvel ad una pausa obbligatoria e che già nel 2021 dovrebbero vedere la luce molte serie tv chiave per il futuro del MCU. Ora tutto sembra indicare che i lavori sul progetto Fury avranno inizio quando verranno ultimate le riprese di She-Hhulk e Moon Knight.

Come riporta Murphy's Multiverse, il modus operandi della casa di produzione prevede due progetti da portare a termine nello stesso arco temporale, per poi passare alla prossima coppia. Per il momento si tratta solo di rumor, ma la nuova serie potrebbe vedere il semaforo verde a metà 2021, e lo stesso sito dichiara di aver sentito "menzionare da diverse fonti" altri progetti ancora avvolti nel mistero, e uno di questi potrebbe entrare in produzione insieme ala serie con Nick Fury.

Per fare il punto della situazione, dovremmo avere Ms. Marvel e Hawkeye con riprese previste nello stesso periodo e nello stesso luogo (Atlanta); She-Hulk e Moon Knight girati intorno a marzo (anche se in luoghi diversi); presumibilmente la serie con Nick Fury e un nuovo progetto in produzione a metà 2021.

Si tratterà del vociferato Ghost Rider? Attendiamo notizie, anche in merito a chi affiancherà Samuel L Jackson nella nuova avventura.