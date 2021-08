Marvel, la serie What If...? ha contraddetto una parte importante di Agents of SHIELD?

Mentre le speculazioni vogliono Chloe Bennet pronta ad esordire in Secret Invasion, i fan hanno notato alcune contraddizioni tra la serie What If...? e Agents of SHIELD, che molti vorrebbero riconosciuta ufficialmente come canonica nel Marvel Cinematic Universe.

Nell'episodio inaugurale della prima serie animata dei Marvel Studios, i fan hanno fatto la scoperta di una timeline alternativa in cui Peggy Carter (Hayley Atwell) diventa il soggetto dell'esperimento del siero del supersoldato al posto di Steve Rogers: in questo universo Peggy ha assunto l'identità di Captain Carter e ha guidato gli Howling Commandos (con tanto di Bucky Barnes e Steve Rogers nei panni del primo Iron Man) nella battaglia contro l'HYDRA durante la Seconda Guerra Mondiale. Secondo alcuni What If...? potrebbe aver fortino una retcon di una trama importante di Agents of SHIELD: vediamo come.

Nella puntata in questione, Teschio Rosso (Ross Marquand) vuole usare il Tesseract per portare un essere interdimensionale nella sua linea temporale. Secondo il villain, la bestia gli garantirebbe un potere grandissimo, tramite il quale l'HYDRA dominerebbe il mondo. Alcuin hanno notato che la bestia evocata dal Teschio assomiglia al logo dell'HYDRA, quando in precedenza la Marvel Television aveva spiegato le origini del logo con Inhuman Hive: in Agents of SHIELD, l'HYDRA adorava Hive e, a causa dell'aspetto del mostro dalla testa tentacolare, il gruppo radicale ha creato il proprio logo per omaggiare il parassita inumano. Nessun dirigente della Marvel, incluso Kevin Feige, ha mai confermato se gli spettacoli della Marvel Television facciano o meno parte della continuity del Marvel Cinematic Universe. Qualche tempo fa, però, lo showrunner di Loki ha suggerito che Agents of SHIELD fa parte del Multiverso.

Secondo voi prossimamente rivedremo i personaggi di Agents of SHIELD nelle nuove serie dei Marvel Studios? Ditecelo nei commenti.