Marvel She-Hulk: Jennifer Walters romperà la quarta parete e parlerà con Kevin Feige

Dopo avervi confermato il look di She Hulk grazie alle dichiarazioni di Tatiana Maslany tratte da una recente intervista promozionale, emergono nuove informazioni sull'attesissima serie tv del Marvel Cinematic Universe in arrivo sul servizio di streaming on demand Disney+.

Durante una recente apparizione nel podcast di Straight Outta Gotham, la giornalista Casey Walsh di Geeks Worldwide ha anticipato ciò che i fan possono aspettarsi da She-Hulk: sebbene l'informazione sulla rottura della quarta parete fosse già nota, secondo la Walsh si andrà addirittura oltre dato che in She-Hulk la protagonista Jennifer Walters si rivolgerà direttamente a Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios. "Guarderà dritta nella cinepresa e parlerà direttamente con Feige", sostiene la Walsh nel podcast che trovate in calce.

La giornalista aggiunge anche che She-Hulk sarà una commedia ambientata nel mondo dei tribunali, e la comicità riguarderà anche Abominio. Proprio come Deadpool, del resto, Jennifer Walters è famosa per rompere continuamente la quarta parete nei fumetti di She-Hulk, dunque non stupisce che la prossima serie Disney Plus seguirà l'esempio della carta stampata: quali sono le vostre aspettative? Che cosa potrà mai dire Jennifer a Kevin Feige? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate in calce all'articolo.

Ricordiamo che She-Hulk non ha ancora una data d'uscita ufficiale ma arriverà su Disney Plus nel 2022. Nelle scorse settimane sono state mostrate le prime immagini e il logo di She Hulk durante i festeggiamenti del Disney Plus Day.