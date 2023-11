Marvel, lo showrunner di Doctor Who contattato per una nuova serie ambientata in UK

Mentre il fandom riceve gli ultimi aggiornamenti sulla 15esima stagione di Doctor Who, lo showrunner dell'iconica serie TV britannica stava per saltare da un universo all'altro: Russell T Davies venne chiamato, infatti, per dirigere una nuova serie Marvel!

Come raccontato dallo showrunner a Gamesradar, il nome dello show non gli è mai stato svelato ma pare che fosse ambientato nel Regno Unito: "Mi è stato chiesto di dirigere una serie TV Marvel ambientata in UK, ma hanno detto 'Non possiamo dirti di cosa si tratta' - ricorda con una risata - fino ad oggi, li guardo e non riesco a capire quale spettacolo sarebbe stato".

Ma a quale serie fa riferimento Davies? I dettagli sono praticamente top secret tanto che non è chiaro se si trattasse di una produzione targata Marvel Studios o Marvel Television. Le opzioni più probabili sono due e una di queste riguarda Secret Invasion. La mini-serie con Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury è ambientata, infatti, in parte nel Regno Unito: che Davies fosse stato una delle prime scelte per dirigere una sfumatura più oscura dell'MCU? Lo show, primo della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe non ha conquistato il pubblico (forse) per. i troppi errori come scriviamo nella nostra recensione di Secret Invasion.

Un'altra ipotesi potrebbe riguardare uno show dedicato a Captain Britain, nato dalla mente di Chris Claremont con l'intenzione di creare un supereroe inglese parallelo a Captain America il cui titolo è successivamente passato alla sorella Psylocke. Ma nei piani Marvel non c'è niente in programma per Captain Britain: il treno passa una volta sola!