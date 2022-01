Marvel: il sito ufficiale anticipa ben 4 serie tv in arrivo su Disney+ nell'estate 2022?

Secondo quanto trapelato online su un sito ufficiale della Marvel, nel corso dell'estate 2022 potrebbero debuttare sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ ben quattro diverse serie televisive del Marvel Cinematic Universe.

Considerato che il trailer di Moon Knight esordirà domani lunedì 17 gennaio (per giunta in una notte di luna piena!) è altamente probabile che quello con Oscar Isaac e Ethan Hawke finirà col diventare il primo progetto televisivo dell'anno per i Marvel Studios, ma in base alle nuove informazioni emerse in queste ore nei mesi estivi i fan potrebbero davvero fare incetta di MCU su Disney+ con quattro diverse serie televisive.

Un nuovo elenco scoperto sul sito ufficiale dei Marvel Studios Japan suggerisce infatti che almeno tre serie tv potrebbero essere pubblicate sulla piattaforma tra l'uscita al cinema di Doctor Strange in the Multiverse of Madness (maggio) e quella di Thor: Love and Thunder (luglio): si tratta di She-Hulk, Io sono Groot e What If...? 2, alle quali si andrà ad aggiungere successivamente anche Ms. Marvel; sempre in base all'elenco pubblicato sul sito della Marvel per il mercato giapponese, tuttavia, la serie con Iman Vellani è anch'essa 'bollata' per una finestra temporale di "Estate 2022" (agosto o la prima parte di settembre?), cosa che farebbe salire il conto delle serie estive del MCU su Disney+ a quattro.

Infine, Secret Invasion viene elencato prima di Black Panther: Wakanda Forever, che invece uscirà nelle sale a novembre. Secondo voi l'ordine di uscita di questo elenco si rivelerà accurato? Ditecelo nella sezione dei commenti. Nel frattempo, scoprite nuovi dettagli su She Hulk, dal ritorno di Abominio al ruolo di Bruce Banner.