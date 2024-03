Marvel fa sognare i fan: grossi camei in What If 3, molto legata alla Saga del Multiverso

Dopo che le ultime indiscrezioni avevano parlato della presenza di un famoso supereroe degli X-Men in What If 3, in queste ore il produttore Brad Winderbaum dei Marvel Studios ha anticipato grosse novità sulla terza stagione dell'acclamata serie tv animata del Marvel Cinematic Universe.

Stando al dirigente, leader di tutto il mondo streaming dei Marvel Studios, dalle serie tv live-action a quelle animate, What If 3 sarà la meno stand-alone della serie e si legherà ancor più concretamente alla Saga del Multiverso: finora lo show animato è rimasto abbastanza autonomo rispetto al resto della continuity del franchise, limitandosi a qualche strizzatina d'occhio o al massimo a portare il cameo live-action di una versione di Captain Carter in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma stando a Winderbaum le cose potrebbe cambiare con i prossimi episodi.

Parlando al podcast Phase Zero di ComicBook, infatti, il produttore dei Marvel Studios ha rivelato: "In realtà, nella terza stagione di What If, e fate attenzione agli spoiler che seguiranno, inizieremo a spingerci un po' di più oltre quel confine. Ci sarà da divertirsi con il Multiverso e con le apparizioni di personaggi inaspettati che potrebbero spuntare nei vari episodi".

