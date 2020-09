Marvel e Sony di nuovo insieme: annunciata la serie live-action di Silk

È passato quasi un anno dall'annuncio della line-up cinematografica targata Marvel e Sony e, sebbene si parlasse già da molto tempo di un film live-action incentrato su Silk, sembra che la Sony abbia cambiato idea in favore di una serie TV.

A dare l'annuncio il portale Variety, che annuncia che la serie sarà sceneggiata da Lauren Moon, nota ai più per aver lavorato a Good Trouble e ad Atypical. Produttori esecutivi saranno invece Phil Lords e Chris Miller, insieme al'ex dirigente della Sony Pictures Entertainment Amy Pascal, mentre ancora incerto è il nome della piattaforma che si aggiudicherà i diritti per la distribuzione, ma secondo alcune fonti Amazon Prime Video sarebbe tra le favorite.

Nella serie live-action, annunciato nel 2018 come un film spin-off dello Spider-Verse dopo Spider-man: Un nuovo universo, vedrà protagonista Cindy Moon, compagna di classe coreana di Peter Parker. Anche la giovane eroina otterrà i suoi poteri dal morso di un ragno radioattivo: super-velocità, capacità di sparare ragnatele dalle dita e un ancor più sviluppato Senso di Ragno (chiamato per l'appunto Silk Sense) saranno i suoi tratti distintivi.

In passato si era già parlato di un progetto incentrato sulla serializzazione dei grandi eroi dell'universo Marvel e Sony e Silk potrebbe essere il primo live-action di una lunga serie, continuando l filone degli eroi di "nicchia" come Jessica Jones, he Punisher, Iron Fist e The Runaways.