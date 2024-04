Marvel, Sophia Di Martino vuole un crossover tra Sylvie e Thor:'Sarebbe divertente'

Sophia Di Martino ha partecipato ad una Q&A di Loki per gli Emmy Award al Samuel Goldwyn Theater di Beverly Hills e nel corso della chiacchierata, oltre a confessare di non sapere se verrà realizzata una terza stagione dello show tv MCU con protagonista Tom Hiddleston, ha raccontato di essere aperta ad un ritorno nel franchise.

"Sono aperta a fare di più. Ma onestamente, penso che il finale della stagione 2 sia stato fantastico e se fosse quello sarei molto grata per ciò che abbiamo ottenuto. Ma non dicono nulla e il velo di segretezza si estende anche a noi" ha spiegato Di Martino.



L'attrice inglese sarebbe apertissima anche ad un crossover da realizzare con il suo personaggio e Thor, interpretato da Chris Hemsworth:"Penso che sarebbe fantastico vedere Sylvie e Thor. Sarebbe divertente vederli irritarsi, specialmente se nell'equazione entra Loki. Tre fratelli insieme? La dinamica sarebbe interessante". Poco tempo fa, anche Tom Hiddleston si espresse sul futuro di Loki nella saga.



Sylvie è la variante femminile di Loki, pur avendo rigettato il nome di Lady Loki, e usa il nome Sylvie per presentarsi. Si tratta di un personaggio che prende spunto da Sylvie Lushton nei fumetti ma che manifesta delle differenze sostanziali sia da Loki che dai personaggi dei fumetti. Di Martino ha ricevuto l'aiuto di Tom Hiddleston per allineare alcune movenze nei combattimenti di Sylvie a quelle di Loki. Vi piacerebbe un crossover con Sylvie e Thor?

