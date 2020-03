La Marvel sospenderà le riprese di Loki a causa del CoronaVirus?

Poco fa Falcon and The Winter Soldier ha annullato le riprese in Europa a causa del CoronaVirus, ma adesso che Disney+ ha sospeso alcune serie e con i primi casi registrati negli States, andremo in contro anche alla sospensione di Loki?

Stavolta i rumor sulla sospensione arrivano direttamente dall'account twitter dell'Atlanta Filming, agenzia di paparazzi e giornalisti dell'omonima città, la quale ha riportato in un post (in calce) che sia Stranger Things 4 che Loki sarebbero a rischio sospensione.

Appena ieri abbiamo saputo della messa in pausa di tutte le produzioni targate Netflix, inclusa quella ambientata del Sottosopra, e nonostante Loki, Falcon ad The Winter Soldier e WandaVision siano tra i prodotti di punta della neonata piattaforma House of Mouse, a questo punto c'è da aspettarsi che anche queste ultime subiscano dei rallentamenti.

All'inizio della settimana avevamo appreso che la distribuzione di Loki sarebbe dovuta avvenire nei primi mesi del 2021, ma adesso, nel caso i rumor venissero confermati, non è chiaro se e quanto l'eventuale ritardo influirà sulla serie dei Marvel Studios.

Intanto, Richard E. Grant si è unito al cast di Tom Hiddleston, e c'è chi pensa che possa vestire i panni di Kang il Distruttore ed anche le scommesse sul ruolo di Owen Wilson sono aperte.