Marvel spenderà circa 25 milioni a episodio per le sue serie su Disney+?

Secondo un nuovo report di Variety, la gestione delle serie televisive Marvel attualmente nelle mani di Marvel Television potrebbe passare nelle mani dei Marvel Studios, rimettendo tutto al capo esecutivo Kevin Feige.

Secondo questo studio, tuttavia non confermato da fonti ufficiali anche se Variety cita fonti interne alla società, Marvel potrebbe arrivare a spendere per i suoi show in arrivo sulla piattaforma digitale Disney+ dai 12 ai 25 milioni di dollari per episodio. Tanto per fare un paragone e capire la portata di tale insinuazione, altri report affermano che i vertici di HBO hanno speso circa 15 milioni di dollari a episodio per l'ottava e ultima stagione di Game of Thrones. Per andare ancora più a fondo nella cosa, basti pensare che le prime serie nate dalla collaborazione tra Netflix e Marvel Television avevano un budget complessivo di 200 milioni di dollari; considerando la produzione di quattro stagioni di quell'accordo, che ha visto rinnovare serie come Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones e Luke Cage, queste avrebbero avuto a disposizione un budget di circa 4 milioni a episodio.

Le nuove serie targate Marvel in arrivo su Disney+ con l'esordio della piattaforma digitale a novembre (negli Stati Uniti) saranno direttamente collegate all'Universo Cinematografico Marvel e una delle prime ad arrivare (nel 2021 però) sarà quella dedicata al personaggio di Loki, la quale svelerà il suo destino dopo Avengers: Endgame. Come sapete Loki è stato ucciso da Thanos durante il penultimo film della saga degli Avengers, ma i fan del personaggio hanno potuto rivederlo in Endgame, in un viaggio nel passato dei protagonisti della pellicola, grazie ai quali è riuscito ad impossessarsi del Tesseract.

Non resta che aspettare il 2021 per scoprire quale sarà il destino del fratello di Thor, nel frattempo in molti si stanno chiedendo come farà Loki a muoversi nel tempo, visto che è stato confermato che i viaggi nel tempo saranno uno dei temi principali della serie TV.