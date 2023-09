Marvel: lo spin-off di WandaVision cambia ancora titolo, addio Agatha: Coven of Chaos

Oltre al rinvio delle date d'uscita di tutte le nuove serie Marvel per Disney+ ad eccezione di Loki 2, vi segnaliamo anche un importante aggiornamento relativo ad Agatha: Coven of Chaos, o per meglio dire lo spin-off di WandaVision dal titolo ballerino.

Ebbene si, perché il nuovo aggiornamento del calendario ufficiale delle uscite Disney+ fa sapere ai fan della saga Marvel Studios che la serie tv con Kathryn Hahn ha cambiato nuovamente titolo e da oggi sarà nota come Agatha: Darkhold Diaries: si tratta del terzo titolo ufficiale associato a questo progetto della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, che prima di essere nota come Agatha: Coven of Chaos venne inizialmente annunciata col titolo di Agatha: House of Harkness. Da notare come il titolo 'Darkhold Diaries' sia precedentemente comparso in un post social pubblicato dalla nuova star del cast Marvel Aubrey Plaza.

Ricordiamo che la serie include nel cast Kathryn Hahn, Aubrey Plaza, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Eric Andre e, secondo i rumor, anche Sacha Baron Cohen nei panni del diavolo Mephisto. La serie, secondo le indiscrezioni, dovrebbe aprire la strada al ritorno di Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch dopo gli eventi del film Doctor Strange nel Multiverso della Follia di Sam Raimi, nel quale proprio il Darkhold giocava un ruolo fondamentale.

Agatha: Darkhold Diaries uscirà nel periodo di Halloween 2024.