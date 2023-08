Marvel, spoilerato il ritorno di Steve Rogers? Le ultime novità

Steve Rogers ha lasciato gli Avengers e l'MCU alla fine di Avengers: Endgame, come ricorderete, ma questo non ha messo la parola fine alla sua storia e si è sempre lasciata la porta aperta a un possibile ritorno nella linea narrativa. Lo spunto per un ritorno in azione del personaggio potrebbe averlo dato il merchandise della serie What If...?

Come originariamente anticipato nella prima stagione di Marvel's What If...?, Steve Rogers e la sua armatura Hydra Stomper sono stati conservati dall'Hydra in uno stato di conservazione criogenica su una Terra alternativa, separata da quella principale del MCU. Poiché l'armatura era avvolta nell'ombra durante l'apparizione della prima stagione, i fan non sono riusciti a dare un'occhiata decente all'Hydra Stomper aggiornato.

Ma l'ultima serie della popolare linea di action figure Marvel Legends di Hasbro ha mostrato un nuovo sguardo al design di Steve nella Stagione 2 di What If...? La figura completamente articolata è stata realizzata per riflettere il look di Hydra Stomper nella prossima stagione di What If...? e, come tale, potrebbe essere considerata uno spoiler.

Giusto non molto tempo fa, si era parlato anche di un possibile ritorno di Iron Man in What If? proprio nel corso della Stagione 2 che al momento non ha una data d'uscita confermata.

Questa offerta di Marvel Legends è in realtà una Build-A-Figure, il che significa che quasi ogni personaggio della collezione è dotato di una parte, sia essa un braccio o un busto, che può essere utilizzata per assemblare la figura completa di Hydra Stomper. È inclusa una scultura della testa intercambiabile con le sembianze di Steve Rogers senza casco. È realizzata in uno stile decisamente animato, per adattarsi al materiale di partenza, ma somiglia comunque un po' a Chris Evans.

La data d'uscita della Stagione 2 di What If...? deve ancora essere comunicata.