Marvel farà la stagione 2 di Echo? Pessime novità, se ci speravate

I Marvel Studios hanno inaugurato quest'anno appena iniziato con l'arrivo della prima stagione di Echo, che ha riportato sullo schermo non solo il personaggio principale interpretato da Alaqua Cox che aveva fatto il suo esordio nel MCU in Hawkeye, ma anche volti come Kingpin e Daredevil. Ma qual è la possibilità di vedere una seconda stagione?

Nonostante la critica e il pubblico abbiano accolto bene lo show, non si sa ancora se la serie riceverà una seconda stagione. Infatti, alcuni dei membri della troupe coinvolti nella produzione della serie non sanno se la Maya Lopez di Alaqua Cox avrà la possibilità di continuare le sue avventure in nuovi episodi.

"Non ne sono sicuro", ha dichiarato la direttrice della fotografia di Echo Kira Kelly in una nuova chiacchierata con The Direct. "Sento che qualsiasi cosa in cui potremo vedere Alaqua [Cox] sarebbe fantastica. Che si tratti di un'altra stagione per lei o che sia nella serie di Daredevil in arrivo o in qualsiasi altra serie. Mi andrebbe bene qualsiasi scusa per vedere Alaqua recitare di nuovo".

Echo ha anche il primato di essere stata la prima serie uscita sotto il marchio Marvel Spotlight dei Marvel Studios, un'estensione dell'etichetta data a quei film e show televisivi che non sono collegati per forza alla linea narrativa principale del MCU. Data la natura dei personaggi coinvolti, è possibile che altri show con eroi di strada come Wonder Man e Daredevil: Born Again si troveranno a essere diffusi sotto l'etichetta Marvel Spotlight.

Nel frattempo, stanno proseguendo le riprese di Daredevil: Born Again, la serie solista sul Matt Murdock di Charlie Cox che potrebbe contenere un cameo proprio di Maya Lopez. Nelle ultime foto dal set abbiamo visto il ritorno di Karen e Foggy.

Questi due personaggi non sarebbero dovuti tornare inizialmente nella serie, ma il nuovo cambio di direzione deciso dalla produzione ha fatto sì che si creasse questo collegamento diretto con le tre stagioni di Daredevil di Netflix, ormai considerate canoniche all'interno del MCU.