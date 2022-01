Marvel, la star di WandaVision ricorda il suo debutto nel franchise con Chris Hemsworth

Nel 2021 Kat Dennings è tornata a vestire i panni di Darcy Lewis nel Marvel Cinematic Universe, a distanza di otto anni dall'ultima apparizione in Thor: The Dark World. I fan hanno riaccolto con entusiasmo il suo personaggio e in questi giorni Dennings ha pubblicato una foto sui social in ricordo del suo debutto nel franchise.

La foto mostra l'attrice in compagnia di Chris Hemsworth sul set di Thor, il primo film sul Dio del Tuono, uscito nelle sale nel 2011.

"Nessuna sleeper hold può contenermi. Inoltre ho quasi pianto ritrovando questa foto. I ricordi migliori" scrive Dennings come didascalia, dopo essere tornata nel franchise: WandaVision ha vinto il Golden Tomato Award, aggiungendo un tassello importante tra i riconoscimenti ottenuti negli ultimi dodici mesi.



"Sono rimasta sorpresa e molto elettrizzata" dichiarò Dennings in merito al suo ritorno nell'MCU "All'inizio sapevo solo che volevano riportare Darcy e quando ho sentito che era per WandaVision ero molto incuriosita, è un progetto così unico. Penso che il pubblico abbia davvero apprezzato la particolarità dello show".



Al momento non è stata confermata la presenza di Kat Dennings in Thor: Love and Thunder. Ma la produttrice Mary Livanos non ha escluso del tutto quest'eventualità:"Amiamo Darcy nel ruolo di questo personaggio sfuggente e stravagante e trovo particolarmente delizioso che Darcy possa apparire in qualsiasi punto dell'MCU".



Qualche giorno fa WandaVision ha celebrato il suo primo anniversario.