Marvel: Steven S. DeKnight vorrebbe realizzare una serie su Moon Knight

Lo showrunner della prima stagione di Daredevil , e al cinema come regista dell'imminente, ha svelato in una nuova intervista di essere interessato allo sviluppo di un serial televisivo su

Il personaggio di Moon Knight è uno dei preferiti dai fan della Marvel e sono in molti a richiedere una serie televisiva su di lui - magari su Netflix - ambientata nel Marvel Cinematic Universe. In attesa di scoprire se mai verrà realizzata, Steven S. DeKnight ha spiegato: "Mi piacerebbe adattare Moon Knight ad un certo punto. Ci sono cosi tanti personaggi che amo nell'Universo Marvel. Per quanto mi riguarda, sarebbe solo una questione di impegni. Di questi tempi, ho molti impegni. Ma, sapete, quando ho firmato per Daredevil, ho espresso un interesse nei confronti di Iron Fist e di Punisher, due personaggi che adoro. E adorerei vedere Moon Knight ricevere un po' di attenzioni. E' un gran bel personaggio".

John Boyega (Star Wars: Il risveglio della forza) veste i panni del ribelle Jake Pentecost nell'atteso Pacific Rim - La Rivolta, un tempo promettente pilota Jaeger il cui leggendario padre diede la vita per assicurare la vittoria dell'uomo sui mostruosi "Kaiju". Jake decide poi di abbandonare il suo addestramento, per ritrovarsi coinvolto nel mondo della criminalità. Quando però una minaccia ancora più inarrestabile rischia di abbattersi sulle nostre città e di mettere in ginocchio l'umanità, la sorella Mako Mori (Rinko Kikuchi) —adesso a capo di una nuova e coraggiosa generazione di piloti cresciuti all'ombra della guerra— dà a Jake un'ultima possibilità per dimostrarsi all'altezza dell'eredità lasciata dal padre. Mentre cercano giustizia per i caduti, la loro unica speranza è unire le forze in una rivolta globale contro l’estinzione.