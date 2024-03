Marvel, Strange Academy si farà? Le parole di Benedict Wong accendono le speranze dei fan

In attesa di Doctor Strange 3, molti fan si chiedono se verrà realizzato lo spin-off televisivo “Strange Academy”.

A riaccendere le speranze per un eventuale Spin-off con il personaggio di Wong come maestro ci ha pensato proprio l’interprete del personaggio e omonimo Benedict Wong. Queste le sue parole a Comicbook.com:

“Non posso dirlo con certezza. È passato un po' di tempo. C'è qualcosa che incombe. Qualcosa incombe. [in riferimento al “Wong cinematic Universe” di cui ha parlato Kevin Feige] Ho ricevuto l'e-mail e sto seriamente pensando di metterla come sfondo. No, l'ho detto a Internet e ora è ovunque. Ma è davvero gentile a dirlo. Per me, sono come un cucciolo sovreccitato quando mi chiama, sapete? Tipo: "Ehi, ti piacerebbe essere in X?". E questo deriva dal fatto che io, personalmente, sono un fan della Marvel. Sono cresciuto da bambino leggendo i fumetti di Spider-Man, e poi mi sono ritrovato in questo mondo e ho trovato un personaggio chiamato Wong. Mi piace interpretare questo ruolo e scoprire dove mi porterà. Ogni volta che mi invitano a partecipare a un progetto, mi viene tolto un altro strato di cipolla, capite? Si scopre un po' di più sulle eccentricità dello Stregone Supremo.”

Un'altra domanda che molti fan si pongono al momento è: Sarà Sam Raimi a dirigere Doctor Strange 3?

