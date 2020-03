I Marvel Studios affidano What... If? allo studio di animazione Squeeze

I Marvel Studios hanno scelto Squeeze, studio di animazione canadese locato a Québec, per realizzare cinque episodi dell'attesa serie animata What... If? in arrivo su Disney+ nel corso del 2021.

Primo progetto non live-action del Marvel Cinematic Universe, What... If? ripercorrerà alcuni degli eventi più importanti della saga record di incassi per esplorare delle versioni alternative dei personaggi che abbiamo imparato a conoscere sul grande schermo: dalla Capitan Bretagna di Peggy Carter a T'Challa nei panni di Star-Lord.

"La Marvel era alla ricerca di uno studio di animazione di livello mondiale che proponesse uno stile fresco e unico, in linea con con l'essenza del loro brand" ha commentato Denis Doré, co-fondatore e CEO della compagnia che conta un team di quasi 150 persone al lavoro sui progetti di animazione 3D. "Tra noi è scattata subito l'intesa, fin dalle prime conversazioni che abbiamo avuto lo scorso anno a Los Angeles, e hanno adorato la nostra proposta. Sono entusiasta del fatto che la nostra creatività e il nostro talento abbiano risuonato così fortemente a Hollywood."

La prima stagione di What... If?, composta in totale da 10 episodi, debutterà su Disney+ nell'estate del 2021. A proposito del nuovo servizio streaming, qui potete trovare il primo teaser di The Falcon and The Winter Soldier insieme a WandaVision e Loki.