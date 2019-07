Marvel Studios annuncia il serial su Occhio di falco, Kate Bishop ci sarà

A lungo si è rumoreggiata una serie su di lui, con i fan che l'hanno richiesta a gran voce da tempo ormai ed ora è diventata realtà.

Stiamo parlando la serie su Occhio di falco, Hawkeye, che diventerà realtà e vedrà il ritorno di Jeremy Renner nel ruolo di Clint Barton/Occhio di falco. Il personaggio è apparso per la prima volta in un cameo all'interno del Thor del 2011 per poi essere uno dei protagonisti di The Avengers e Avengers: Age of Ultron; dopo la sua comparsa in Captain America: Civil War, Barton è tornato in Avengers: Endgame, dove aveva un ruolo chiave.

A quanto pare la serie esplorerà anche quello che è avvenuto durante gli eventi antecedenti ad Endgame, quando Clint ha assunto l'identità di Ronin. Ufficializzata anche la presenza del personaggio di Kate Bishop nella serie, il cui ruolo non ha ancora un'attrice al momento; la serie vedrà Clint Barton allenare Kate Bishop a diventare la nuova Occhio di falco.

La serie è prevista per la piattaforma digitale Disney+ ed arriverà per la fine del 2021.