Marvel Studios: Anthony Mackie apparirà come Captain America anche in Armor Wars?

Dopo la conclusione di Falcon & The Winter Soldier dai maggiori quotidiani di Hollywood è stato annunciato Captain America 4, che ovviamente avrà per protagonista Anthony Mackie.

Ma l'attore potrebbe tornare nei panni di Sam Wilson addirittura prima del nuovo episodio cinematografico: a farlo intendere è stato lo stesso Mackie durante una recente ospitata al Daily Show con Trevor Noah, quando l'attore ha discusso la sua avventura in The Falcon and the Winter Soldier. Nel corso dell'intervista, l'attore ha rivelato di essersi già messo a lavoro per tornare in forma in vista di un'altra apparizione.

"Ti prendi quattro mesi di pausa" ha spiegato Mackie a Noah. "Come adesso, sono alla fine del primo mese di pausa per passare dal 'grasso Mackie' al 'Mackie pronto per le riprese'." Stando a queste indicazioni, un 'Mackie pronto per le riprese' sarebbe disponibile quasi in concomitanza con l'inizio dei lavori di Armor Wars, la serie tv guidata da Don Cheadle la cui produzione dovrebbe iniziare nel corso dell'estate. Dopo che il James Rhodes di Don Cheadle è apparso in The Falcon and the Winter Soldier, avrebbe senso vedere il nuovo Captain America di Anthony Mackie presentarsi in Armor Wars.

Ovviamente si tratta solo di speculazioni e non c'è nulla di ufficiale al momento: tra i progetti futuri di Anthony Mackie, oltre a Captain America 4, citiamo il biopic sull'atleta olimpico Jessie Owens, un altro per il quale è richiesto molto allenamento fisico. Come sempre però vi terremo aggiornati, dunque rimanete sintonizzati.