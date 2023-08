Marvel Studios, gli artisti VFX sottopagati vogliono unirsi al sindacato

I lavoratori VFX che hanno parlato della propria esperienza nel lavorare con Marvel hanno votato a favore del sindacato. I Marvel Studios nell'ultimo periodo sono stati esaminati attentamente per la qualità dei VFX nei film e nelle serie mentre diversi dipendenti si sono esposti sulle problematiche legate all'ambiente di lavoro.

Oberati di lavoro e spinti ad osservare scadenze impossibili, i lavoratori del reparto VFX dei Marvel Studios sono usciti allo scoperto da diverso tempo e proprio in questo periodo è stato avviato uno sciopero di attori e sceneggiatori legato alle condizioni di lavori degli studio.



Ora un gruppo di più di 50 dipendenti ha presentato una petizione affinché IATSE (International Alliace of Theatrical Stage Employees) ufficializzi delle elezioni per consentir loro di essere rappresentati dal sindacato presso il National Labor Relations Board. Mark Patch ha dichiarato:"Per quasi mezzo secolo, ai lavoratori dell'industria degli effetti visivi sono state negate le stesse protezioni e gli stessi benefici su cui i loro colleghi e compagni di troupe hanno fatto affidamento sin dall'inizio dell'industria cinematografica a Hollywood. Questo è un primo passo storico per i lavoratori VFX che si uniscono con una voce collettiva che chiede rispetto per ciò che facciamo".



Un passo importante in un periodo di grande subbuglio a Hollywood dopo la decisione di SAG-AFTRA di avviare uno sciopero, dopo la scelta di WGA qualche settimana prima di protestare, dopo il mancato accordo su compensi e intelligenza artificiale.