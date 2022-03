Marvel Studios, grosse novità: in sviluppo per Disney Plus una nuova serie 'nello spazio'

Mentre Samuel L Jackson continua a fare spoiler su Secret Invasion e il futuro di Nick Fury, secondo quanto riportato i Marvel Studios sarebbero a lavoro su una nuova serie per Disney Plus, il servizio di streaming on demand della Disney.

La fonte per una volta non arriva dai principali scooper di Hollywood, dei quali comunque abbiamo imparato a fidarci, ma addirittura dall'autorevole rivista Production Weekly, che ha citato un fantomatico "Progetto spaziale Marvel Studios senza titolo" nel suo ultimo rapporto. Secondo le pochissime informazioni riportate, il progetto sarà una serie tv per Disney+ con Kevin Feige come produttore. Ovviamente non ci sono dettagli aggiuntivi su quale personaggio (o gruppo di personaggi) né tanto meno quale storia ruoterà la trama, della quale si sa soltanto che avrà un'ambientazione cosmica. Qualunque cosa sia, dunque, potrebbe essere la prima vera avventura spaziale della Marvel su Disney+, considerando che Secret Invasion dovrebbe avere luogo in gran parte sulla Terra.

La sensazione generale comunque è che era solo questione di tempo prima che i Marvel Studios si spingessero verso lo spazio profondo anche su Disney Plus: il lato cosmico del MCU è già stato esplorato nella Fase 4 con Eternals (conclusosi proprio suggerendo prossime avventure nello spazio), e tornerà prepotente con Thor: Love and Thunder, The Marvels e Guardians of the Galaxy Vol. 3: che questa misteriosa serie sia legata ad uno dei progetti appena citati?

Al momento è troppo presto per dirlo, quindi rimanete sintonizzati. Ne sapremo certamente di più nelle prossime settimane.