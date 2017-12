Marvel Studios: Dakota North debutterà presto nel Marvel Cinematic Universe?

Dopo il rumoreggiato ingresso di Blade all'interno del, un nuovo rumor indicherebbe l'ingresso di un altro personaggio minore dei fumetti dellaall'interno di questo universo in continua espansione.

In molti - tra i fan della casa editrice in USA - hanno notato di come la Marvel tenda a pubblicare delle raccolte di fumetti legati a dei personaggi che stanno per debuttare in un film o in una serie televisiva dello studio. Per esempio, tra le recenti pubblicazioni e/o future troviamo delle raccolte di Punisher, i Runaways e di Pantera Nera. Ma tra questi c'è anche una raccolta incentrata sul personaggio di Dakota North, il che è veramente bizzarro.

Il personaggio della North è 'sconosciuto ai più', un'investigatrice privata, il cui fumetto è durato per pochi numeri ma che poi è apparsa come guest-star nei comics di altri personaggi quali Daredevil e Jessica Jones.

Il pensiero comune - e il rumor - vuole il personaggio della North pronta a fare il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, ma dove? Apparirà in una prossima pellicola dello studio? Oppure in Agents of S.H.I.E.L.D.? O, ancor meglio, in una delle serie Netflix della Marvel come Jessica Jones o Daredevil? Oppure sarà la protagonista della rumoreggiata serie 'al femminile' sviluppata da Marvel e ABC?

Noi vi terremo aggiornati.