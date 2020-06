Marvel Studios, Deborah Chow di Mandalorian sarà su nuovi progetti MCU?

Dopo il blocco totale degli ultimi mesi le produzioni cinematografiche e televisive stanno lentamente riprendendo dei normali ritmi lavorativi, e proprio in questo clima post-pandemico i Marvel Studios pare abbiano recentemente parlato con la regista di The Mandalorian, Deborah Chow, riguardo nuovi progetti in cantiere per il prossimo futuro.

Deborah Chow non è estranea al mondo Marvel, infatti negli anni ha lavorato ad altre serie quali Jessica Jones e Iron Fist per Netflix, ed è attualmente impegnata in un altro attesissimo titolo del mondo di Star Wars dopo l'esperienza di regia in The Mandalorian, ossia lo show dedicato ad Obi-Wan Kenobi.

Queste voci provengono da una fonte vicina ai Marvel Studios, ma sono ancora tutt'altro che ufficiali e non sono stati menzionati progetti specifici. Ma sembra che la regista sia altamente desiderata dall'MCU, e c'è una buona possibilità che il franchise le faccia prendere il timone del prossimo Captain Marvel 2 previsto per il 2022, ma anche un altro interessante titolo Disney+, ossia Secret Invasion che si vocifera sia in fase di sviluppo.

Tutti questi interessanti rumors hanno lunga gittata, in quanto prima di focalizzarsi su altri progetti la Chow dovrà terminare i lavori su Obi-Wan Kenobi, che deve ancora riprendere la pre-produzione e le cui riprese inizieranno, se non ci saranno ulteriori ritardi, a gennaio 2021.

Cosa ne pensate? Sareste entusiasti di vedere la Chow alla regia in uno dei grandi spettacoli attesi dell'MCU? Fatecelo sapere nei commenti.