Marvel Studios e Disney+ rimandano a data da destinarsi la produzione di Hawkeye?

Dopo l'abbandono di Scott Derrickson come regista di Doctor Strange in The Multiverse of Madness, e l'allontamento di Terry Minsky dal revival di Lizzie McGuire, sembrerebbero esserci nuovi rimandi in casa Disney/Marvel, e questa volta riguarderebbero Hawkeye.

Secondo quanto riportato da Charles Murphy di Murphy's Multiverse, la produzione della serie tv di Disney+ dedicata a Occhio di Falco potrebbe essere stata messa in pausa e rimandata a data da destinarsi.

Il titolo sarebbe infatti stato rimosso dal calendario di produzione del 2020, quando le riprese sarebbero dovute iniziare in estate.

Murphy ricorda inoltre come ci siano stati spostamenti di date anche per altre serie, con Ms. Marvel che dovrebbe iniziare la fase di produzione ad Aprile, e She-Hulk e Moon Knight che stanno già provvedendo per i casting. Entrambe, poi, dovrebbero partire con le riprese prima di Hawkeye, che a questo punto non sappiamo quando arriverà.

I vari spostamenti di date potrebbero trovare spiegazione in cambiamenti relativi ai plot point collegati alla più ampia narrazione del Marvel Cinematic Universe (dopotutto, anche l'arrivo di WandaVision su Disney+ è stato anticipato al 2020, probabilmente per meglio collegarsi ai film).

Un altro dei motivi, o semplicemente dei vantaggi del ritardo potrebbe essere anche, suggerisce sempre il sito, ma anche Comicbook, un periodo meno impegnato e quindi più favorevole per Hailee Steinfeld, che si vociferava potesse essere in lizza per il ruolo di Kate Bishop.

Rimaniamo in attesa di eventuali conferme o smentite da canali ufficiali.