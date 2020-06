Marvel Studios e Fantastici 4, arriva Lucia Von Bardas: introdurrà Dottor Destino

Stando ad un nuovo rumor emerso in queste ore, i Marvel Studios avrebbero intenzione di affrettare i tempi sull'introduzione dei Fantastici Quattro dopo averne riacquisito i diritti in seguito alla fusione tra Disney e Fox, ma ciò non vuol dire che la cosa sarà fatta senza pianificazione.

Lo scoop, arrivato da The Direct e MCU Cosmic, suggerisce che nello stesso modo in cui The Falcon & The Winter Soldier "introdurrà" l'universo degli X-Men portando gli spettatori a Madripoor (un'isola strettamente legata al passato di Wolverine), un prossimo misterioso progetto dei Marvel Studios introdurrà Lucia Von Bardas nel Marvel Cinematic Universe.

Il personaggio non è esattamente fra i villain più conosciuti della Marvel Comics, ma nei fumetti è stata dittatrice dello stato di Latveria dopo una sconfitta di Dottor Destino, vestendone addirittura i panni per un po' di tempo. Sappiamo quanto la casa di produzione di Kevin Feige sia abile nel tirare fuori uova d'oro da galline poco illustri (pensate a Guardiani della Galassia) e stando al rumor la Von Bardas dovrebbe essere presentata come una diplomatica: al momento, però, non è chiaro se ciò avverrà in un film o in una serie tv (o nello stesso Falcon & The Winter Soldier), ma secondo le informazioni sarà lei il pretesto per parlare per la prima volta di Latveria; un po' come il Wakanda venne menzionato tramite Ulisse Klaue in Avengers: Age of Ultron, per chiarirci.

