Marvel Studios ingaggiano l'autore di John Wick per scrivere Falcon & The Winter Soldier

The Wrap riporta che i Marvel Studios di Kevin Feige nel loro viaggio verso il piccolo schermo si porteranno dietro anche Derek Kolstad, sceneggiatore della saga di John Wick nelle scorse ore assunto per scrivere Falcon & The Winter Soldier.

L'attesa mini-serie Disney+ con Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson/Falcon e Sebastian Stan in quelli di Bucky Barnes/Winter Soldier fa parte del lotto di "capitoli per la tv" che comporranno il quadro generale della misteriosa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe: oltre a quella sui due colleghi di Captain America, il servizio di streaming on demand di Disney proporrà anche le mini-serie Loki, Occhio di Falco e WandaVision, più eventuali altri show che saranno sicuramente annunciati in futuro.

Come stato specificato in passato, queste serie avranno una ripercussione importante sui film del MCU e ad essi saranno strettamente collegati: ad esempio, per usare parole di Feige in persona, gli avvenimenti che colpiranno i personaggi durante gli episodi delle serie tv avranno risonanza nei capitoli cinematografici.

Falcon & The Winter Soldier, che debutterà su Disney+ nell'agosto 2020, racconterà presumibilmente la storia di Sam Wilson aka Falcon impegnato ad assumere il suo nuovo ruolo di Capitan America, con il Soldato d'Inverno a coprirgli le spalle. Kari Skogland dirigerà la miniserie in sei parti, con Emily VanCamp e Daniel Bruhl che torneranno nei panni rispettivamente di Sharon Carter e Helmut Zemo, già visti in Captain America: Civil War.

Per altre informazioni, scoprite l'attuale titolo provvisorio di Falcon & Winter Soldier.