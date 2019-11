I Marvel Studios stanno iniziando a impiegare il personale della Marvel Television

La recente notizia sui casting di Ms. Marvel, che proseguono con la ricerca degli altri membri della famiglia Khan, ha fornito un indizio sul rapporto tra le divisioni Marvel Studios e Marvel Television.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del rischio che i Marvel Studios potrebbero affossare la Marvel TV e abbiamo anche assistito ad alcuni cambiamenti nella gerarchia aziendale, in particolare con Kevin Feige che ha assunto il ruolo di Chief Creative Officer della compagnia. Questo significa che Feige ha il controllo su tutto il personale creativo della Casa delle Idee, inclusa la divisione televisiva.



I primi effetti si sono visti proprio in Ms. Marvel, dove tra le responsabili del casting troviamo anche Krista Husar, che lavorerà al fianco di Sarah Finn, la direttrice del casting di una moltitudine di prodotti del Marvel Cinematic Universe. Secondo quanto riportato da ComicBook.com Husar si era occupata dei casting delle ultime due stagioni di Agents of SHIELD e ora sarà la prima persona (dopo la ristrutturazione gerarchica) a passare ai Marvel Studios dopo aver lavorato per gli show della Marvel Television.



Husar, infatti, sarà coinvolta anche nella produzione di Loki, un'altra delle serie in arrivo su Disney+. Al momento non si sa come gli studios inizieranno a coinvolgere maggiormente e a implementare il personale di Marvel Tv, ma ci si può aspettare che sarà questa la direzione intrapresa, soprattutto considerando che gli unici show in lavorazione per la tv sono Agents of SHIELD, Marvel's Runaways (in arrivo il 13 dicembre) e infine Helstrom. In compenso, i Marvel Studios hanno fatto il pieno di serie in sviluppo per la piattaforma streaming della Disney e stanno investendo tanto nell'ampliamento del MCU.