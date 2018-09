Marvel Studios: Jeph Loeb sul futuro dei Defenders, Iron Fist e Daredevil

Con l'arrivo, questo 19 ottobre, della terza stagione di Daredevil, Entertainment Weekly ha diffuso in rete una nuova intervista con il presidente della divisione televisiva della Marvel, Jeph Loeb.

Jeph Loeb ha parlato, per la prima volta, del futuro della miniserie The Defenders che, secondo alcuni rumor, non otterrà mai una seconda stagione: "No, abbiamo sempre detto che non ci sono piani al momento. Questo non vuol dire che non ci sono progetti a riguardo. E questo non vuol dire necessariamente che dovranno esserci i Difensori originali. Come ci sono tanti Avengers, potrebbero esserci tanti Defenders. Nessuno si è mai riferito a loro come ai Defenders, non hanno una D sui loro costumi, non vivono in un palazzo con una grossa D sopra. Sono quattro eroi che si sono uniti insieme ma per quella storia particolare".

E riguardo una terza stagione per Iron Fist, Loeb spiega: "Sono felice di Iron Fist 2. Ho sentito che molte persone pensano che sia migliore della prima, e molti hanno apprezzato anche la prima. Ma per una terza parlate con Netflix. Mentre la divisione cinematografica può annunciare un Captain Marvel per il 2019, noi dobbiamo attendere una risposta da Netflix. Noi saremmo pronti pure ora.". Loeb ha chiarito che una stagione più corta di 10 episodi non è stato per via del poco successo della prima quanto della particolare storyline concepita da Raven Metzner, che richiedeva meno episodi per essere raccontata.

Loeb ha spiegato che ci sono anche potenziali idee per stagioni future dei vari show - in particolare Daredevil - e che ascolta spesso i pareri dei fan, i quali gli hanno suggerito spesso degli show sugli Eroi in Vendita e Le figlie del Drago.