Marvel Studios, Kevin Feige: 'Gli show Disney+ non danneggeranno i film dell'MCU'

Il presidente e produttore dei Marvel Studios Kevin Feige respinge le preoccupazioni dei fan che temono che l'espansione del Marvel Cinematic Universe in televisione possa avere un impatto sui film del franchise al botteghino.

A partire da WandaVision, i personaggi e le trame delle produzioni episodiche dello studio si fonderanno con le pellicole cinematografiche rendendo un abbonamento Disney + un must per gli spettatori Marvel. Secondo Feige, l'unicità delle diverse produzioni garantirà il lor successo, sia che vengano rilasciate su una piattaforma streaming, sia che vengano rilasciate al cinema.

"I diritti Marvel erano un po' sparsi in giro, e ci sono stati anni in cui sono usciti più film provenienti da studi differenti. Tutti si domandavano se il successo della Marvel sarebbe durato. E la mia risposta allora, quando non avevo alcun controllo su nulla, è stata che finchè tutte le produzioni saranno uniche, andranno avanti. Se sono storie uniche e interessanti, non passano di moda".

Sull'imminente WandaVision ha poi aggiunto: "Una sitcom di mezz'ora in bianco e nero è molto diversa da qualsiasi cosa abbiamo fatto prima. I protagonisti sono due Avengers e il logo è della Marvel. Si tratta però di un prodotto totalmente nuovo".

La Fase 4 sarà caratterizzata da moltissimi show che arriveranno su Disney+ tra il 2021 e il 2023. In attesa di scoprire se conquisteranno i fan, date uno sguardo all'ultimo teaser trailer di WandaVision.