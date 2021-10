Marvel Studios lavora agli anti What If: serie tv animate in stile 2D e anime giapponese

Mentre i fan si chiedono, dopo il finale di What If, se Peggy Carter tornerà nel MCU in futuro, arrivano i primi dettagli sulla prossima serie tv animata dei Marvel Studios.

Da quando è stato riferito che i Marvel Studios sono pronti ad espandere il proprio dipartimento di animazione, è diventato chiaro che What If…? è stato solo l'esordio del MCU nel mondo animato: ora, dopo aver sperimentato l'animazione 3D, un nuovo annuncio di lavoro potrebbe aver fornito un indizio sul prossimo progetto in lavorazione. Disney e Marvel Studios sono attivamente alla ricerca di un designer di effetti 2D, specializzato in particolar modo nel disegno a mano, nel lavoro di progettazione generale e con grande familiarità con i principi di animazione 2D e lo stile anime 2DFX.

Ovviamente, la menzione dell'animazione anime è degna di nota, tuttavia non significa per forza di cose che i Marvel Studios lavoreranno ad una serie in stile One Piece o Naruto: serie tv animate occidentali come Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles hanno utilizzato specifiche di animazione rese popolari in Giappone, e generalmente questa tecnica è diventata una tendenza anche in Occidente. Alcuni esempi classici sarebbero Teen Titans, Avatar: The Last Airbender, Samurai Jack e persino Ultimate Spider-Man della Marvel. Non è il caso di Star Wars: Visions, i cui episodi come sappiamo sono stati realizzati da vari studi di anime giapponesi: tuttavia sarà sicuramente interessante vedere come i Marvel Studios amplieranno la loro offerta animata dopo What If...?.

Ricordiamo che, finora, l'unica altra serie tv animata resa nota dai Marvel Studios è I Am Groot, spin-off dei Guardiani della Galassia in lavorazione per Disney+, che presumibilmente però dovrebbe utilizzare uno stile 3D fotorealistico.