Marvel Studios sono a lavoro su una nuova serie animata misteriosa: di che si tratta?

Altri aggiornamenti dal mondo Marvel, dopo l'annuncio della nuova data di uscita di un film MCU senza titolo: a quanto pare, infatti, lo studio cinematografico di Kevin Feige sta lavorando ad una nuova serie animata segreta per Disney Plus.

Come potete vedere in calce l'articolo, il famoso artista Disney Brian Kesinger ha comunicato ai suoi follower di aver ufficialmente iniziato a lavorare ad una nuova serie animata Marvel Studios non ancora: "Non posso credere di aver avuto il via libera per dirvelo, ma questo autunno dirigerò una nuova serie animata dei Marvel Studios! Non posso condividere altri dettagli perché il progetto non è stato ancora annunciato, ma posso garantirvi che sarà MOLTO bello! Grazie a tutti coloro che mi hanno supportato durante il mio viaggio artistico. Excelsior!"

Kesinger è un artista dei Walt Disney Studios, e tra i suoi crediti ricordiamo Big Hero 6 del 2014, Zootopia del 2016 e Ralph Breaks the Internet del 2018. Come scrittore, inoltre, è stato accreditato per le storie di Winnie the Pooh del 2011 e di Olaf's Frozen Adventure del 2017. Il suo unico credito alla regia su IMDb è per un cortometraggio video chiamato Ventana, sempre del 2017.

Tra i progetti animati dei Marvel Studios attualmente in sviluppo per la piattaforma di streaming on demand Disney Plus ricordiamo Spider-Man: Freshman Year e Marvel Zombies, entrambi previsti per il 2024, oltre al revival del classico X-Men: The Animated Series e una seconda stagione di What If...?, che invece arriveranno nel corso del 2023. Sia Freshman Year che What If sono già state confermate per nuove stagioni, rispettivamente la seconda e la terza.

Quale progetto attendente di più? E quale sarà la quinta serie tv animata dei MCU non ancora annunciata? Diteci cosa ne pensate nei commenti. Per altri contenuti, ecco tutti gli annunci Marvel al D23.