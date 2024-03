Marvel Studios a lavoro sull'universo animato anni '90? Previsti nuovi revival

Il successo clamoroso di X-Men 97 potrebbe portare non solo a nuove stagioni della serie tv animata sequel/revival di Insuperabili X-Men, già confermate dai Marvel Studios, ma addirittura alla nascita di un nuovo universo narrativo Disney+.

Secondo il noto portale The Cosmic Circus e l'insider Alex Perez, infatti, in casa Marvel ci sarebbero state diverse discussioni sulla possibilità di creare un vero e proprio universo animato Marvel degli anni '90: "C'è un grosso potenziale intorno a questo mondo e la Marvel sembra interessata allo sviluppo di ulteriori progetti all'interno di questo universo narrativo", fa sapere lo scooper. "Il candidato più probabile è una serie sequel di Spider-Man: The Animated Series, ma pariamo di una fase ancora molto preliminare del progetto: si tratta di un'idea di cui si è discusso durante alcune recenti riunioni, ma nulla di più per il momento."

Naturalmente, come forse ricorderete, X-Men e Spider-Man non furono le uniche serie tv Marvel degli anni '90: all'epoca furono mandate in onda anche le serie tv animate de L'incredibile Hulk, de I Fantastici Quattro e di Iron Man, e quasi certamente un revival dell'intero universo narrativo sarebbe accolto molto positivamente dai fan. Vi terremo aggiornati.

Per altri contenuti, giusto qualche giorno fa ci siamo chiesti come potrebbe continuare la serie animata di Spider-Man qualora tornasse con un revival in stile X-Men 97.

Su HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 (BS) è uno dei più venduti di oggi.