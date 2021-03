Marvel Studios Legends, disponibili su Disney+ gli episodi dedicati a Sam e Bucky

L’ultimo episodio di WandaVision è uscito oggi su Disney+ ma non è stato l’unico contenuto Marvel ad arrivare sulla piattaforma. Infatti, sono disponibili due episodi di Marvel Studios: Legends utili per prepararci alla premiere del 19 marzo di The Falcon and the Winter Soldier.

Ogni episodio dura meno di 10 minuti ciascuno, ma ci ricordano le vicende di Sam Wilson e Bucky Barnes nell'MCU. Sam è apparso per la prima volta in Captain America: The Winter Soldier del 2014, mentre le avventure di Bucky sono iniziate in Captain America: The First Avenger del 2011. La coppia è stata vista l'ultima volta in Avengers: Endgame del 2019, dove Steve Rogers ha preso una decisione sull’eredità del suo scudo.



Il successo di WandaVision sembra aver motivato i Marvel Studios a rilasciare anticipatamente questi due nuovi episodi la cui data d’uscita era stata fissata al prossimo 12 marzo.



In questo momento gli episodi Falcon e The Winter Soldier sono disponibili sul catalogo insieme agli episodi precedentemente pubblicati Wanda Maximoff e Visione. Sappiamo già che Marvel Studios Legends avrà ancora altri due episodi dedicati ai personaggi di The Falcon and the Winter Soldier, che sono Sharon Carter e Helmut Zemo che presumibilmente dovrebbero uscire il 12 marzo come precedentemente annunciato.



Marvel Studios Legends ci permette di riepilogare i singoli archi dei personaggi del Marvel Cinematic Universe, aiutandoci a ricordare tutti i momenti fondamentali del loro viaggio.



Leggete la nostra recensione dell'ultimo episodio di WandaVision e tutte le informazioni ufficiali sulla trama di The Falcon and the Winter Soldier.