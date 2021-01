Marvel Studios: Legends, a che ora esce la serie sui personaggi del MCU su Disney+?

Domani, venerdì 8 gennaio, debutteranno finalmente su Disney+ i primi due episodi di Marvel Studios: Legends, la nuova serie antologica del MCU. Ma da che ora sarà possibile trovarli sulla piattaforma?

Gennaio sarà un gran mese per i fan Marvel, dato che sulla piattaforma streaming Disney+ arriverà non solo la prima serie tv targata Marvel Studios WandaVision, ma anche la serie antologica Marvel Studios: Legends.

Ma se per la prima dovremo attendere ancora una settimana, per la seconda si tratterà solo di qualche ora, perché la data designata per il suo debutto è proprio l'8 gennaio.

Ma quando, di preciso, sarà resa disponibile? Sebbene non abbiamo un orario ufficiale per lo show di Disney+, solitamente i contenuti vengono caricati sulla piattaforma tra le 9.00 e le 10.00 di mattina del venerdì, quindi conviene tener d'occhio il servizio durante quel lasso di tempo.

Come riportato sul sito ufficiale Marvel, con l'espansione del MCU, Marvel Studios: Legends "celebra e codifica ciò che è avvenuto prima. Rivediamo insieme i momenti più epici di eroi e villain di tutto il MCU per prepararci alle nuove, attesissime storie in arrivo. Ogni segmento dinamico vi condurrà direttamente agli show di Disney+, preparando il terreno per eventi futuri".

Nella giornata di domani avremo accesso ai primi due episodi, dedicati rispettivamente a Wanda Maximoff e Visione.