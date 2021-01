Marvel Studios: Legends, i fan sono rimasti delusi scoprite perché!

“Forse mi aspettavo un documentario sulla storia dei fumetti e cose del genere. Non è una serie. Sono trailer” ha scritto un altro utente non particolarmente entusiasta, trovate tutti i tweet in calce alla notizia. Marvel Studios: Legends non è stato un buon inizio per trainare l’arrivo della prima serie Marvel targata Disney+ WandaVision che debutterà tra poco meno di una settimana, leggete le nostre prima impressioni su Marvel Studios: Legends e fateci sapere che cosa ne pensate, ditecelo nei commenti!

Dopo il suo debutto dell'8 gennaio scorso il risultato non è stato decisamente quello sperato per Marvel Studios: Legends . La serie mostra semplicemente delle clip con Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Vision (Paul Bettany) dai film in cui sono già apparsi all'interno del Marvel Cinematic Universe. Alcuni fan sono rimasti molto delusi dalla mancanza di coinvolgimento di creatori e registi e hanno usato Twitter per esprimere il loro dissenso. “Marvel Legends è letteralmente solo una lunga fancam su #Wanda” scrive qualcuno mentre altri asseriscono che Marvel Legends sembra solo un edit di YouTube.

Y’all when the marvel legends episode is just a long ass fan cam pic.twitter.com/EFBUgFoXMr — • Joshua | 6 Days• (@WANDAVlSl0N) January 8, 2021

People who stayed up all night waiting for marvel legends pic.twitter.com/46WUPkx35e — ' like a band, like the beetles' (@Dorkybanner) January 8, 2021

marvel legends is literally just a really long #wanda fancam pic.twitter.com/qm185mwMeE — ken (@wandaslizzie) January 8, 2021

marvel legends plays like a youtube edit. i got all hyped up for this? — Beano✨| BLM (@TheBeanowo) January 8, 2021

So Marvel Studios Legends is pretty meh, not sure what I was expecting but it wasn’t anything special #DisneyPlus #MarvelStudios #MarvelStudiosLegends — Not Your Status Quo (@NotYourStatusQ) January 8, 2021

ok so marvel legends is basically their fancy way of saying an edit that a stan could’ve made? — bai ✶ support pinned? 👉🏻👈🏻 (@tpwkenobi) January 8, 2021