Marvel Studios, musica maestro: Michael Giacchino dirigerà un progetto del MCU?

Musica per le nostre orecchie: secondo alcune indiscrezioni trapelate in queste ore, Michael Giacchino, celebre e acclamato compositore premio Oscar che di recente ha conquistato i fan con le musiche di Spider-Man: No Way Home, potrebbe dirigere un progetto del Marvel Cinematic Universe.

Secondo il solito portale The Illuminerdi Giacchino, che qualche giorno fa è stato scelto per comporre la colonna sonora di Thor Love and Thunder, starebbe valutando la possibilità di lasciare gli strumenti musicali e imbracciare la cinepresa per dirigere una delle prossime serie tv Marvel di Disney+. Al momento non ci sono maggiori dettagli, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati per eventuali aggiornamenit.

Nel corso della sua carriera, iniziata negli anni '90, Michael Giacchino ha accumulato oltre 150 crediti per le colonne sonore e ha debuttato alla regia nel 2018 con il cortometraggio Monster Challenge, con Patton Oswalt e Ben Schwartz. Inoltre, nel 2019 ha anche diretto un episodio di Star Trek: Short Treks intitolato "Ephraim and Dot" nel 2019. Nel 2008 è stato nominato all'Oscar per la colonna sonora di Ratatouille, vincendo la statuetta nel 2010 per le musiche di Up.

Le serie Marvel in uscita nel 2022 sono Ms. Marvel, She-Hulk, Moon Knight e I Am Groot, oltre a Guardians of the Galaxy Holiday Special. Secondo voi quale serie potrebbe dirigere Giacchino? Ditecelo nei commenti.

