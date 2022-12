I Marvel Studios hanno in programma un'ultima uscita per questo 2022: ecco quale!

Ora che Black Panther: Wakanda Forever è uscito nelle sale, insieme al fatto che Guardiani della Galassia: Holiday Special è ora disponibile in streaming su Disney+, molti pensavano che le offerte dei Marvel Studios per quest'anno fossero finite. Invece, lo studio ha ancora una cartuccia da sparare e lo farà proprio agli sgoccioli di questo 2022.

Come da tradizione, la Marvel ha ancora un'uscita a sorpresa prima che scatti il calendario del 2023. Secondo un nuovo annuncio di Disney+ Hotstar, un nuovo episodio di Marvel Studios Assembled sarà aggiunto alla piattaforma il 28 dicembre prossimo.

Assembled è una docu-serie sul dietro le quinte di ogni progetto della casa di produzione, e ci sono alcuni progetti di cui questo episodio può parlare: i già citati Wakanda Forever e l'Holiday Special. Dato che il primo è ancora nelle sale e non arriverà su Disney+ prima dell'anno prossimo, è improbabile che la Marvel scelga di pubblicare il dietro le quinte del progetto così presto. Lo special di Natale dei Guardiani della Galassia, invece, è disponibile su Disney+ già da qualche settimana e l'aggiunta di un episodio di Assembled per questo regalo diretto da James Gunn darebbe un'ulteriore spinta alle visualizzazioni durante le vacanze.

All'inizio di quest'anno, James Gunn aveva confermato che ci sarebbero stati alcuni indizi della trama introdotti nello Special di Natale che avrebbero contribuito agli sviluppi narrativi del film successivo sui Guardiani e che saranno evidenti quando questo arriverà nelle sale nel maggio 2023.

"Beh, cerco sempre di essere equilibrato con queste cose, quindi penso che sia meraviglioso", aveva commentato il regista di Guardiani James Gunn. "La gente dovrebbe vedere l'Holiday Special. Ovviamente imparerete molto su dove sono stati i Guardiani negli ultimi anni. Vedrete come ora abitano a Knowhere. Hanno una nuova nave chiamata Bowie. Hanno un cane che fa parte dell'equipaggio e che ha la telecinesi, di nome Cosmo. Quindi, si apprende tutto questo, e poi ci sono un paio di pezzi più grandi della storia che possono essere spoilerati. Conoscerete tutte queste cose. In un certo senso, lo Special di Natale è stato per me un cavallo di Troia per introdurre di nascosto cose che diventeranno importanti nel Volume 3, in modo da non dover spendere molto tempo all'inizio del film per spiegarle".

A questo proposito vi rimandiamo sia alla recensione dell'Holiday Special dei Guardiani, sia al trailer di Guardiani della Galassia 3.