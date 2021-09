Marvel Studios, promozione per la produttrice Victoria Alonso

Promozione ai Marvel Studios per Victoria Alonso, uno dei nomi a cui tanto devono i fan del Marvel Cinematic Universe: da Vice Presidente Esecutivo della produzione passerà infatti a Presidente, della produzione fisica e della post-produzione, effetti visivi e produzione di progetti di animazione per la major.

È notizia di qualche ora fa che una dei veterani dei Marvel Studios, Victoria Alonso, ricoprirà ora il ruolo di "President, physical and post production, visual effects, and animation production" dell'azienda.

"Victoria è stata una partner incredibile e parte del nostro team fin dal primo Iron Man" ha affermato il Presidente e CCO dei Marvel Studios Kevin Feige assieme a Louis D'Esposito, Co-Presidente di Marvel Entertainment "È una degli esecutivi più dinamici, candidi, e accessibili in questo business, e siamo entusiasti di sapere che continuerà a essere al nostro fianco in questo importante ruolo nella conduzione dei Marvel Studios verso il futuro".

"Quando Louis suggerì per la prima volta che venissi a lavorare al primo film di Iron Man con il team Marvel, non avrei mai immaginato l'avventura che mi sarei ritrovata a vivere, e per quel che mi riguarda, siamo ancora solamente all'inizio!" ha dichiarato Victoria Alonso in un comunicato ufficiale "Abbiamo un gruppo di persone assolutamente incredibile in grado di mettere a frutto i loro più diversi talenti per gli entusiasmanti progetti, tra film e serie tv, che abbiamo in programma, e sono particolarmente elettrizzata di poter contribuire maggiormente agli sforzi del nostro studio d'animazione, un campo che è tra le mie personali passioni. Non vedo l'ora di cantare ancora!".

Alonso continuerà a essere produttrice esecutiva di tutti i progetti Marvel Studios, ma adesso si focalizzerà ancora di più sul dipartimento animato. Dopotutto, era stata proprio lei a dire che i Marvel Studios stanno lavorando a nuove serie animate. Chissà cosa ci aspetta in futuro!