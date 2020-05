Marvel Studios, un rumor fa impazzire i fan: in arrivo un progetto sui Secret Warriors?

Stando a quanto riporta thegww.com, i Marvel Studios starebbero sviluppando un progetto legato ai Secret Warriors. Si tratta di un'idea ancora allo stato embrionale, e a quanto pare gli Studios sono alla ricerca di uno sceneggiatore. Non è chiaro se ciò che nascerà sarà un film o una serie tv, anche se sembrerebbe un progetto perfetto per Disney+.

Quella dei Secret Warriors era in origine una squadra composta da Nick Fury, Quake, Phobos, Yo Yo Rodriguez, Hellfire, Sebastian Druid e Stonewall. Il team ha fatto la sua prima apparizione nei fumetti nel luglio 2008, e ha successivamente ottenuto una serie di 28 numeri intitolata a suo nome.

Un riferimento ai Secret Warriors appare nell'episodio 3x17 di Agents of SHIELD, intitolato The Team. Nel 2017, invece, è uscito il film per la tv d'animazione Marvels Rising: Secret Warriors, creato per Disney Channel e Disney XD, che presentava una nuova squadra di Guerrieri, composta stavolta da Ms. Marvel, Patriot, Inferno, America Chavez, Squirrel Girl e Captain Marvel.

Non è ancora chiaro se il nuovo progetto sarà costruito intorno alla squadra del fumetto del 2008 o a quella del cartone animato del 2017. Se la notizia sarà confermata, c'è da aspettarsi presto qualche notizia in più da Kevin Feige e soci.

I fan della Marvel, intanto, aspettano il debutto della settima e ultima stagione di Agents of SHIELD, di cui è stato recentemente pubblicato uno spot con l'Agente May. Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata anche al trailer di Agents of SHIELD 7.