Marvel Studios: Sam Rockwell aperto ad un suo ritorno come Justin Hammer

Mentre i Marvel Studios hanno ufficialmente annunciato i loro progetti per la nuova piattaforma digitale Disney+, c'è un attore del Marvel Cinematic Universe che si è definito interessato ad un suo potenziale ritorno nell'Universo della Marvel.

L'attore, che vedremo nel serial Fosse/Verdon di cui vi abbiamo mostrato un trailer, durante un Q&A su Reddit ha chiaramente spiegato che tornerebbe volentieri ad interpretare il personaggio di Justin Hammer sia sul grande che piccolo schermo. "Si, sarei molto felice di tornare!" ha spiegato l'attore durante il Q&A organizzato su Reddit "Sto semplicemente aspettando che gli Avengers mi facciano una chiamata".

Con la produzione di questi nuovi show per Disney+, non è difficile immaginare la possibilità di integrare il Justin Hammer di Sam Rockwell in qualche modo, anche come potenziale nemico.

Hammer ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe in Iron Man 2 del 2010. In quel film era una sorta di "rivale" di Tony Stark che finiva per collaborare con Ivan Vanko (dopo aver, però, aiutato a creare l'armatura War Machine). Alla fine della pellicola viene arrestato e promette a Pepper Potts che sarebbe tornato prima o poi. E' riapparso nel cortometraggio All Hail the King dove lo vediamo in prigione. All'interno degli show della Marvel spesso viene citato direttamente o indirettamente (in primis in Luke Cage).