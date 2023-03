Marvel Studios: le serie Disney+ rinviate a causa del licenziamento di Victoria Alonso

Già in precedenza le parole di Kevin Feige avevano lasciato intendere un riassetto delle distribuzioni Marvel Studios su Disney+ ma dopo il licenziamento di Victoria Alonso è chiaro che alcuni progetti su cui stava lavorando subiranno dei ritardi e che quindi non arriveranno in tempo. Un nuovo articolo di Variety fa chiarezza sul calendario uscite.

Alcuni addetti ai lavori della Disney e dei Marvel Studios hanno dichiarato alla stampa che le serie Disney Plus targate Marvel previste per il 2023 sarebbero state cinque. Ma a causa dell'uscita di Alonso dallo studio, Variety ha riferito che quest'anno ne usciranno solo tre. Fortunatamente, è stato confermato che l'addio della produttrice non influirà sull'imminente uscita di Guardiani della Galassia Vol. 3.

"Gli addetti ai lavori dicono che le cinque serie Disney+ dei Marvel Studios, il cui debutto era previsto per il 2023, sono state ridotte a tre o quattro, mentre le altre saranno rinviate al 2024 e forse oltre. Questo ridurrà un po' di pressione alla squadra che lavora alla post-produzione della Marvel. L'assenza di Alonso non dovrebbe influire sul prossimo titolo Marvel, "Guardiani della Galassia Vol. 3" di maggio, che ormai è quasi completata".

Al momento non è noto il motivo per cui la Alonso sia stata licenziata dall'azienda. Tuttavia, si sostiene che il suo ruolo sia stato messo in discussione per quanto riguarda il lavoro dietro le quinte durante il suo periodo di lavoro presso l'azienda, soprattutto quando diversi artisti VFX hanno parlato apertamente sui social media di quanto la Marvel fosse un "cliente terribile". Si è anche detto che la Alonso avrebbe "inserito gli artisti in una lista nera" e creato un "ambiente di lavoro tossico" durante il suo mandato.

Non è la prima volta che i Marvel Studios annunciano uno slittamento del loro calendario di uscite. L'anno scorso, il ritardo nella produzione di Blade ha fatto sì che anche una manciata di futuri film Marvel come I Fantastici Quattro e Avengers: Secret Wars subissero uno slittamento delle date di uscita. Al momento non si sa chi sostituirà Alonso.

Tra le serie che dovrebbero arrivare nel 2023 come da programma dovrebbe esserci Secret Invasion. L'esordio di Secret Invasion dovrebbe avvenire a giugno, data che non dovrebbe essere spostata ulteriormente. La seconda stagione di Loki dovrebbe quindi arrivare tra agosto e settembre di quest'anno.