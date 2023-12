Marvel Studios, svelate le serie tv in arrivo nel 2024: ecco quali sono

La decisione di rinviare quasi tutti i film Marvel al 2025, fatta eccezione per il solo Deadpool 3 con Ryan Reynolds e Hugh Jackman, spingerà inevitabilmente i Marvel Studios a concentrarsi maggiormente sulla qualità di questi progetti e soprattutto sui suoi show in arrivo in streaming. Vediamo quindi quali sono i progetti confermati per il 2024.

Come previsto da tempo, il 2024 vedrà "solo" tre progetti Marvel Studios approdare sul servizio di streaming Disney+: Echo, Agatha: Darkhold Diaries e X-Men '97.

Il prossimo grande supereroe del Marvel Cinematic Universe è anche superumano. Non può sparare raggi laser dagli occhi, produrre boom sonici con la mente o inseguire i cattivi attraverso il multiverso. L'eroe è invece Maya Lopez/Echo, una donna nativa americana che diventa il capo della gang di strada newyorkese Tracksuit Mafia sotto la tutela del signore del crimine Kingpin, pur essendo sorda e limitata da una protesi alla gamba. Il superpotere di Echo? La capacità umana di adattarsi. Maya affronta la sua sordità affinando le sue capacità di osservazione, tanto da poter guardare una mossa di arti marziali e imitarla all'istante, diventando così una combattente fisica letale.

Come abbiamo visto dal trailer di Echo, la serie uscirà in un'unica soluzione il 10 gennaio 2024, diventando il primo show Marvel Studios del prossimo anno.

Agatha Harkness è interpretata ancora da Kathryn Hahn. Conosciuta come Agnes per la maggior parte di WandaVision, dove il personaggio ha debuttato, ha iniziato come vicina di casa di Wanda, disponibile ma ficcanaso, ma presto si è rivelata la strega Agatha. Grazie ai suoi siparietti comici e musicali, Agatha è diventata ben presto la beniamina dei fan e non molto tempo dopo la fine della messa in onda dello show, la Disney ha confermato che avrebbe avuto una serie tutta sua. Con una serie di nuove star aggiunte al cast, tra cui Aubrey Plaza, e con le riprese completate, Agatha: Darkhold Diaries è il secondo show MCU previsto per il 2024.

Infine, i sogni di tutti i fan della Marvel degli anni '90 stanno per avverarsi: una delle migliori serie animate mai realizzate sta per avere una seguito ccon X-Men '97. Se il titolo suona confuso, il nome della serie deriva dal fatto che si tratta di un revival della serie del 1992, X-Men: The Animated Series, che si è conclusa nel 1997. Si tratta di uno dei primi adattamenti dei personaggi dei fumetti degli X-Men, ormai popolarissimi, ed è davvero quello che li ha cementati come icone della cultura pop prima dei numerosi adattamenti cinematografici e televisivi che abbiamo avuto da allora.